Sapore e musica, miscela unica

Inizia oggi e proseguirà domenica prossima e l’8 dicembre “Trionfo Gourmet“, un viaggio multisensoriale tra cucina, musica e arte negli affascinanti spazi scenici del Teatro del Trionfo di Cartoceto, che prevede tre pranzi-concerto con chef di prestigio e musicisti di spessore.

L’iniziativa è organizzata dal Comune con il supporto del Consorzio Olio Dop Cartoceto, Food Brand Marche, Ais Pesaro Urbino, Valli a Scoprire, Confcommercio–Itinerario della Bellezza e Marche Tourism. La rassegna vedrà quattro rinomati chef della provincia di Pesaro Urbino, Lucio Pompili, Tiziano Rossetti, Eva-Maria Walk e MirKo Cervellara, unirsi per creare un’esperienza culinaria straordinaria, sostenuti da esperti sommelier dell’Ais di Pesaro e da virtuosi ensemble musicali.

L’evento s’inserisce nelle strategie della Regione che mirano a valorizzare il patrimonio dell’agroalimentare, promuovere l’enoturismo e l’oleoturismo, nonché a dare rilievo alle eccellenze culturali e artistiche. L’esordio odierno prevede un pranzo a quattro mani curato dallo chef Lucio Pompili del Symposium di Cartoceto e da Tiziano Rossetti dell’Angolo Divino di Urbino. L’esperienza culinaria sarà accompagnata dalle note della pianista Francesca Matacena e del mezzosoprano Jimena Llanos che proporranno un percorso musicale dal titolo “Non ti scordar di me… canzoni e romanze da salotto“, spesso eseguite in passato da voci amatissime come quella di Renata Tebaldi, che durante la seconda guerra mondiale trovò rifugio proprio a Cartoceto.

Il 3 dicembre chef Pompili si unirà a Eva-Maria Walch dell’Osteria del Cardinale di Cartoceto, mentre la parte musicale sarà a cura dell’ensemble della Colors Jazz Orchestra, che accompagnerà gli ospiti con il tema “Dal Barocco al Bebop: in viaggio da Pergolesi al Jazz“. L’8 dicembre, infine, Pompili dividerà la cucina con Mirko Cervellera del ristorante Levante di Fano, e il Seem Sax Quartet proporrà “Rossini, il pop, il cinema: armonie di un percorso“. Info e prenotazioni allo 0721 89843 e scrivendo a cartocetopuntoiat@gmail.com

"La valorizzazione della forte vocazione dell’agroalimentare del nostro territorio, organica allo storytelling del patrimonio artistico, culturale, rurale, storico e immateriale – evidenzia il sindaco Enrico Rossi – sono le linee guida che stiamo seguendo in tutti gli appuntamenti, “Trionfo Gourmet“ compreso, sviluppati strategicamente in questi anni. L’obiettivo è quello di costruire attraverso questo tipo di format, un vero e proprio modello di crescita del borgo storico in termini demografici, sociali ed economici".

Sandro Franceschetti