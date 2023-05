Sapore transalpino In piazza va in scena il mercatino francese

Un appuntamento che richiama la Francia, con i suoi sapori e colori, e che trova accoglienza a Pesaro, in piazza del Popolo, dove da oggi a domenica 7 maggio sarà possibile assaporare le prelibatezze enogastronomiche del Mercatino Regionale Francese. Saranno disponibili oltre ottanta tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’oltralpe. I più golosi potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, fino ad arrivare ai dolci cult della tradizione francese: i macarons. Poi, una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della Boulangerie. I prodotti artigianali arrivano dalla Provenza e dalla Costa Azzurra, come: tovaglie, saponi, lavanda, essenze e borse in paglia. Mentre da Parigi arrivano profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori moda. Il tutto sarà disponibile da domani, dalle 12 alle 22, mentre tutti gli altri giorni, fino a domenica, dalle 9 alle 22 in piazza del Popolo.

g. m.