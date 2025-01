Sapori delle Marche a strategia comune

Si terrà lunedì alle 15.30 nella Sala del Consiglio del Municipio di Lunano l’incontro di presentazione della strategia comune e partecipata elaborata per il progetto Sapori delle Marche Rurali, un progetto promosso dall’unione dei sei Gruppi di Azione Locale marchigiani per valorizzare l’autenticità e l’attrattività dei territori rurali delle Marche. Al quale sono invitati animatori e operatori del settore. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare la nostra regione come luogo di "ben-essere" e "ben-vivere", lavorando alla costruzione del nuovo prodotto turistico regionale. "Le attività avviate - spiega la project manager Flavia Fagotto - stanno creando un’occasione unica per le aree rurali marchigiane di mettersi in gioco per partecipare attivamente allo sviluppo dell’offerta turistica dell’entroterra".