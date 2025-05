Sapori e artigianato d’Europa a un passo dal mare

Pesaro si appresta a vivere un’esperienza unica e coinvolgente, accogliendo per la prima volta l’evento "Regioni d’Europa - Mercati Internazionali". Da oggi al 2 giugno, il lungomare Nazario Sauro e piazzale Libertà si trasformeranno in un crocevia di culture, sapori e tradizioni, animando la città con orario continuato dalla mattina a tarda sera. Questa iniziativa rappresenta un appuntamento importante e un’occasione imperdibile per cittadini e visitatori di immergersi in un viaggio sensoriale attraverso le tante eccellenze europee e internazionali. Ogni stand di artigianato e cibo di strada, sarà una finestra su un mondo di sapori autentici e artigianato di qualità, promettendo di soddisfare ogni palato e curiosità. I visitatori potranno deliziarsi con un’ampia selezione di street food internazionale, dal pita gyros greco alle specialità brasiliane, dagli arancini siciliani alle specialità indiane, passando per l’irresistibile smash burger americano. Non mancherà neanche la birra artigianale e di qualità da tutto il mondo, per accompagnare al meglio il cibo presente.

Un focus particolare sarà dedicato alla Scozia, protagonista di questa tappa a Pesaro, che porterà con sé l’autenticità delle sue tradizioni e del suo artigianato. Sarà possibile immergersi nell’atmosfera delle Highlands, scoprendo prodotti tipici. Una parte dell’esposizione è dedicata all’Harris Tweed, la pregiata lana delle Ebridi con cui vengono realizzati coloratissimi capi e accessori. "Regioni d’Europa - Mercati Internazionali" rappresenta una chance straordinaria per la comunità di Pesaro di toccare con mano le ricchezze del continente e di vivere un weekend all’insegna del gusto e della scoperta. La manifestazione è a ingresso gratuito, con orario continuato dalle 9 alle 24. Si tratta di un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio in collaborazione con Fiva Ascom.

l. d.