Sapori e mestieri. Torna il mercato della Cna

A partire da questo weekend, piazza del Popolo e il lungomare pesarese tornano ad ospitare i mercatini che ogni anno coinvolgono centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo: "Un viaggio che parte da Pesaro e provincia per esaltare le unicità del territorio e arriva fino al Sud America con lo street food Internazionale che inebrierà il lungomare", commenta l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

Si parte sabato e domenica con "Le piazzette dei mestieri e dei sapori" di Cna Marche e provinciale, con un mercatino in piazza dedicato ad una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della regione. Dalle 9.30 alle 20 sarà possibile degustare prodotti del territorio, ma anche ammirare i cappelli fatti a mano di Montappone, calzature e borse e prodotti dell’artigianato artistico.

I prossimi appuntamenti con "Le piazzette dei mestieri e dei sapori" sono per sabato 3 e domenica 4 maggio, l’11 e 12 ottobre e il 15 e 16 novembre. Non solo: ogni terza domenica del mese (luglio e agosto esclusi) si tiene il mercato dell’antiquariato dalle 8 alle 19 in via Rossini, piazza del Popolo, piazzale Collenuccio e via San Francesco. Ad aprile si terrà eccezionalmente lunedì 21 aprile.

Dal 19 al 21 aprile, in piazzale della Libertà, si terrà "Pasqua al mare" con mercatini di prodotti tipici, artigianato, erboristerie, piante e fiori. Dal 24 al 28 aprile, sempre in piazzale della Libertà, si terrà "International Street Food": decine espositori proporranno birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

Dall’8 all’11 maggio, tornerà il "Mercatino regionale francese" in piazza del Popolo, con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato della tradizione francese. L’1 e il 2 giugno, in piazzale della Libertà e sul lungomare, ci saranno circa 50 stand con prodotti tipici e artigianali di vari Paesi.