Sapori, note e benessere ’Urbio’, un mare di eventi

‘Urbìo’ è sempre più vicino: il nuovo evento ideato dall’Amministrazione che punta su quattro direttrici (sapori, passioni, musica e benessere) e rievoca il nome stesso della città, si svolgerà infatti nella sua prima edizione questo finesettimana, il 4 e 5 ottobre. Ma rispetto al suo predecessore (il Festival Biosalus, che quest’anno si prende una pausa) sarà un evento diffuso, con la novità dell’uso degli spazi della Data e con un focus importante sul cibo e in particolare sulla crescia sfogliata, con tanto di cena stellata. "Si articolerà tra interni ed esterni - spiegano gli assessori Francesca Fedeli, Lara Ottaviani e Francesco Guazzolini - in un percorso organico attraverso alcuni luoghi simbolici del centro storico". Protagonisti della manifestazione saranno gli artigiani locali e ogni spazio sarà caratterizzato da una specifica identità e ospiterà attività coerenti con le direttrici dell’iniziativa. Si tratta del primo debutto sul campo del progetto ‘Bio Rinascimento’. I mercati e gli stand avranno orario continuato dalle 9 alle 20 di entrambi i giorni: oltre ai già accennati spazi dedicati alla flora in piazza e ai mercatini dell’artigianato sotto i portici, in piazza San Francesco ci sarà una mostra mercato con degustazioni di prodotti biologici e d’eccellenza, mentre alla Data dei percorsi esperienziali e interattivi dedicati a degustazioni, cultura e tradizioni artistiche marchigiane; sono 40 le cantine della nostra provincia, per un totale di 120 etichette. Sempre alla Data, una inedita mostra micologica dove sarà possibile osservare da vicino tanti funghi di diverse tipologie. Nello spazio bistrot, dal mattino fino a tarda notte degustazione speciale di crescia sfogliata e cocktail, accompagnata dal tardo pomeriggio anche da un dj set. Alle ore 12, aperitivi raccontati, per fare un viaggio tra gusto e tradizione. Sul fronte eventi, sabato alla Data dalle ore 16,30 alle 18,30 ci sarà ‘Passioni Talk’: dialoghi su biologico, benessere e sostenibilità. Negli stessi orari in piazza San Francesco si potrà assistere invece a uno spettacolo di balli popolari internazionali. Domenica 5 ottobre, dopo aver dato il via di prima mattina (ore 8,30) alla gara ciclistica ‘Raffaello Gravel’, tornano alla Data i dialoghi di ‘Passioni Talk’, sia al mattino che al pomeriggio, con focus anche su vino e cibo. Alle ore 16,30 l’evento ‘La Crescia Sfogliata di Urbino patrimonio del gusto’: una sfida tra sapori e tradizioni. L’ultimo appuntamento col cibo sarà alle 20 e in simbiosi con la solidarietà: lo chef stellato Michelin Stefano Ciotti cucinerà assieme al ristorante ‘Giadaunpò’ della Cooperativa Francesca una cena solidale, per la quale è necessaria la prenotazione.

