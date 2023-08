Sara Blanch, il ritorno dopo 10 anni "La mia Zenobia, regina innamorata"

di Claudio Salvi

Questa sera (alle ore 20), va in scena alla Vitrifrigo Arena la terza e penultima replica di "Aureliano in Palmira", il dramma in due atti nel riallestimento di Mario Martone, con le scene di Sergio Tramonti e i costumi di Ursula Patzak con George Petrou alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ed il Coro del Teatro della Fortuna.

Un’opera che è stata molto applaudita, come del resto accadde nel primo allestimento al Rof (nel 2014), e che ha visto un ottimo e affiatatissimo cast di cantanti.

Tra loro una delle più applaudite è stata senz’altro Sara Blanch, il soprano di Tarragona (città portuale della Catalogna, Spagna) che torna a Pesaro dopo un’assenza di dieci anni.

Sara Blanch, il suo debutto al Rof fu nel 2013 poi un vuoto di dieci anni. Come mai?

"Credo – risponde il soprano – che ci sia un tempo per tutto. Avevo 23 anni quando ho frequentato l’Accademia. Era la prima volta che uscivo dal mio paese e non conoscevo l’italiano ma è stato qui che ho avuto il mio debutto operistico".

"Ho studiato tanto per arrivarci – continua il soprano di Tarragona – e ricordo ancora perfettamente gli insegnamenti del maestro Zedda. Il suo rigore ma anche i suoi preziosi consigli per l’interpretazione. Poi ho fatto tante altre cose in tanti teatri. Ed ora eccomi qui ma preferisco esserci tornata con tanta esperienza in più: mi creda al Rof è necessaria. Eccome".

La sua Zenobia ha convinto tutti. Non era certo un ruolo agevole...

"E’ un ruolo molto completo e denso, con una tessitura che deve rispecchiare il carattere del personaggio. Bisogna lavorare molto nelle zone centrali ma occorre avere l’estensione e la prontezza per andare nei sovracuti. Ma non bisogna mai forzare e dosare il tutto con equilibrio. Certo la lunghezza dell’opera mette ognuno di noi a dura prova e occorre avere molta concentrazione e resistenza".

E dal punto di vista drammaturgico?

"La difficoltà è stata quella di dare due colori a Zenobia: uno più formale e legato al suo ruolo di regina; l’altro più delicato e intimo con colori più dolci nel rapporto con Arsace. In fondo, non dimentichiamolo, la loro è una storia d’amore".

Lei e Raffaella Lupinelli, nei ruoli di Zenobia ed Arsace. Una coppia che ha strappato tanti applausi...

"Sì abbiamo lavorato tanto per rendere questa intesa d’affetti credibile e siamo state molto contente della risposta del pubblico. E poi c’è da dire che la musica è meravigliosa".

A proposito di musica: il direttore Petrou e poi un coro e un’orchestra del territorio. Come si è trovata?

"Debbo dire che abbiamo lavorato molto bene. C’è stata una grande comunione e unità di intenti tra palco, musicisti e direttore. Abbiamo cercato di dare i colori giusti e di curare in ogni dettaglio la partitura e credo che il risultato sia stato davvero eccellente".

Tornerà a Pesaro?

"Ovviamente spero di sì e spero anche di non dover aspettare altri dieci anni...".

E in che opera le piacerebbe cantare?

"Se la riproponessero al Rof – conclude Sara Blanch – ’Il Turco in Italia’ o ’Matilde di Shabran’".