Sarà Fano-K Sport Montecchio la finale del ‘Bezziccheri’

Fano o K Sport Montecchio? Il nome del vincitore del Memorial Bezziccheri uscirà dallo scontro tra i granata e la squadra di Vallefoglia (che si sono già affrontate nel girone eliminatorio con vittoria fanese per 1-0). L’appuntamento è domani alle 20,30 al campo sportivo di Muraglia, e sarà preceduto dalla finale di consolazione tra Vigor Senigallia e Muraglia con calcio d’inizio alle 18,30.

A guadagnare per primo l’accesso alla finale è stato il Fano che ha sconfitto la Vigor Senigallia ai calci di rigore: granata sotto di due reti alla fine del primo tempo ma capaci di riacciuffare il 2-2 nella ripresa, dopo due tempi supplementari senza emozioni, la lotteria dei rigori premia i fanesi che fanno 5 su 5 mentre la Vigor sbaglia il quarto rigore e viene condannata alla finalina, nonostante un cammino quasi perfetto con 26 reti realizzate e nessuna sconfitta, al pari della squadra granata.

La seconda finalista, dicevamo, è il K Sport Montecchio che nella seconda semifinale batte in rimonta il Muraglia: avvio di partita scoppiettante, vanno in vantaggio i biancorossi padroni di casa, nemmeno il tempo di festeggiare che il Montecchio prima pareggia e subito dopo passa in vantaggio, nella ripresa la squadra di Vallefoglia controlla la gara ed a circa 15 minuti dal termine chiude il match col definitivo 1-3, guadagnandosi la possibile rivincita nei confronti del Fano.

Per il generoso Muraglia ci sarà la possibilità di cogliere il terzo posto nella finalina, contro la Vigor Senigallia, replay della gara disputata nei gironi eliminatori e terminata con la vittoria della squadra di Senigallia per 2-1.

Nella finale per il terzo posto in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si effettueranno direttamente i calci di rigore, mentre nella finalissima che sarà diretta dalla terna arbitrale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore in caso di ulteriore parità. Al termine delle finali premiazioni per tutte quattro le squadre finaliste.

Tra i marcatori ancora in vetta Ceccarani della Vis Pesaro con 7 reti, si avvicina Del Baldo del K Sport Montecchio che sale a quota 5, poi a 4 marcature Liberti della Vis Pesaro, Spinaci e Berardi della Forsempronese, Ben Amor della Vigor Senigallia e Volponi del Fano.

Ora non resta che attendere il verdetto finale.

Luigi Diotalevi