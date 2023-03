Sara Loreni incanterà la Rebel House A Pergola c’è attesa per il concerto

E’ Sara Loreni, l’artista che ha rinunciato alla finale di X Factor, la protagonista dello spettacolo in programma per domani sera alla ‘Rebel House’ di Pergola, lo spazio culturale allestito nello storico palazzo Mattei Baldini, all’ingresso del corso centrale della città dei Bronzi.

"Un concerto assolutamente da non perdere – evidenziano gli organizzatori -. Lei, Sara Loreni, ha rinunciato ad essere finalista di X Factor, benché scelta dai quattro giudici: Fedez, Mika, Skin ed Elio per l’ambitissimo posto nei bootcamp dopo che con la sua loop station aveva incantato l’Italia intera". "Troppo cinismo nei talent, avrei rinunciato a me stessa", la motivazione della Lrenzi: una vera ‘rebel’ che oggi continua la sua carriera da solista. Performer, producer e cantautrice, vive a Parma e insegna musica e canto. Ha esordito con l’EP ‘Loop solo’ nel 2012; ha pubblicato diversi singoli e collaborato con Cristina Donà; nel 2010 ha vinto il Premio Ciampi. Nel 2016 è stata in tour come corista e solista con Capossela; esperienza che ha ripetuto nel 2020. A marzo 2022 è uscito il nuovo album ‘Cavalco la tigre’. Con lei Gianluca De Rubertis, l’artista leccese che nel 2006 ha fondato con Alessandra Contini la band ‘Il Genio’. Con il singolo ‘Pop Porno’ il duo ha scalato le hit nazionali, tanto da vincere il premio Indie Music Like 2008. E negli ultimi anni una produzione discografica solista, ricca di grandi collaborazioni e di bellissimi brani. Ad aprire la serata della ‘Rebel House’ sabato sera, sarà alle 19 un vero party pre-live con Lello Landi dietro alla consolle a selezionare musica, con possibilità di una gustosa apericena. Prevendite e prenotazioni dei biglietti sul sito https:www.liveticket.itrebelhouse e contatti, anche per informazioni, sul sito web www.rebelhouse.it e all’indirizzo e-mail [email protected], in aggiunta ai numeri 335.5309570 e 333.7059437. Nata da appena 3 mesi, quella di ‘Rebel House’ si sta rivelando una realtà culturale di estrema importanza, capace di arricchire in modo significativo gli eventi nella provincia di Pesaro e Urbino e, in particolare, di contribuire alla crescita dell’entroterra, che oltre al proprio patrimonio ambientale e storico-architettonico è capace di offrire una proposta importante dal punto di vista artistico.

Sandro Franceschetti