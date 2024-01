"Sara Mengucci, candidata ideale per il ruolo di primo cittadino"

Nel mentre la politica narcotizzata di questi tempi non riesce ad esprimere un pur minimo concetto, dobbiamo prendere atto che qualcosa si sta muovendo.

Sentiamo Andrea Verde, di Più Europa: "Sara Mengucci sarebbe la scelta ideale per la candidatura di sindaco".

Lei dice? "Certo, perché si occuperebbe dei dossier della città senza bisogno di apparire in continuazione con selfie e pacche sulle spalle. E’ una donna che a mio avviso sarebbe capace di gestire l’amministrazione limitando la politica politicante delle promesse e degli annunci. Una donna che ha sempre dimostrato concretezza, preparazione ed onestà intellettuale. Sarebbe una svolta epocale".

Addirittura? "Iniziammo a collaborare nel 2019 con la protezione freddo (ora un riparo per tutti) e nel 2020 con l’accoglienza per il Covid. L’Hotel Elvezia fu l’unico a restare aperto e ad ospitare le circa 60 persone rimaste per strada per la chiusura delle strutture d’accoglienza dal giorno 8 marzo fino al 15 giugno 2020. I risultati dell’azione politica di Sara Mengucci si vedono facendo il confronto con altri comuni come Fano dove 80 persone dormono per strada. A Pesaro no!".

"Il modello di assistenza l’ha creato l’assessore Sara Mengucci, la protezione freddo l’ha creata lei, sempre Sara Mengucci. In realtà – aggiunge Andrea Verde di Più Europa – non abbiamo mai capito le ragioni del suo allontanamento dai Servizi sociali o meglio le abbiamo capite fin troppo bene; ha prevalso la politica politicante che antepone gli equilibri agli interessi dei cittadini. Con lei probabilmente ci saranno meno annunci e più concretezza. Sono un suo sostenitore dal 2020. Io mi riconosco in Charles De Gaulle: le cose giuste non sono né di destra, né di sinistra. Sono giuste e stop!".