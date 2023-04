Sarà nel nome di Peppe Ottaviani la nuova ‘Ten ColleMar-athon’

La ColleMar-athon - in programma per il 7 maggio - che propone la gara regina sui 42,195 chilometri e quella sui 21,097, si arricchisce di una prova ulteriore, di 10mila metri: la ‘Ten ColleMar-athon’ sul tracciato Barchi-Sant’Ippolito, con partenza successiva a quella della corsa più lunga. E gli organizzatori hanno deciso che varrà come ‘Memorial Giuseppe Ottaviani’, in onore del campionissimo master, santippolitese doc, che con le sue performance nell’atletica leggera da ultracentenario ha fatto parlare si sé tutto il mondo.

Nato il 20 maggio 1926 e mancato il 19 luglio 2020, si è avvicinato allo sport agonistico dopo i 70 anni (corsa, salto in lungo, giavellotto, lancio del peso e altre specialità) facendo letteralmente incetta di medaglie a livello nazionale, europeo e iridato. Solo per ricordarne alcune che conquistò dopo il compimento dei 100 anni si possono citare i 5 titoli mondiali di Ancona del 2016, le 3 vittorie agli Europei indoor di Madrid del 2018, i due primi posti ai Mondiali di Malaga sempre nel 2018 e altri 2, continentali, a Jesolo nell’autunno 2019. Un campione unico, Ottaviani, tanto che nel marzo 2019 gli venne conferita l’onorificenza di Commendatore della Repubblica, in considerazione degli alti meriti sportivi e per aver dato lustro al Paese in campo internazionale. "Il fatto che anche Sant’Ippolito entri in una prestigiosa kermesse come la ColleMar-athon ci riempie di orgoglio – sottolinea il sindaco Marco Marchetti – ed è bellissimo che la nuova prova sui 10 chilometri sia dedicata a Giuseppe Ottaviani, un grande anche fuori dalla pista d’atletica, che ha rappresentato un modello positivo di approccio ai valori autentici della vita, da trasmettere alle nuove generazioni". Oltre che celebrare il ricordo di un nonnino sprint che rimarrà sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, la ‘Ten ColleMar-athon’ consentirà di applaudirne un altro sul percorso: Antonio Rao, 90enne, calabrese di nascita e romano di adozione, che alla Maratona di Roma del 19 marzo scorso ha stabilito il nuovo record mondiale di specialità per gli over 90 con 6 ore, 14 minuti e 40 secondi e che disputerà proprio la 10 chilometri Barchi-Sant’Ippolito. Una prova, quest’ultima, resa possibile dal lavoro di Franco Renzoni e degli altri straordinari volontari della ColleMar-athon guidati dal presidente Annibale Montanari.

Sandro Franceschetti