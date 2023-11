Sara Tomassini ritrovata dall’esercito alla stazione di Rimini

Pesaro, 24 novembre 2023 – E’ stata ritrovata alla stazione di Rimini dagli uomini dell’esercito, che stava svolgendo l’operazione "Strade sicure", Sara Tomassini, la giovane, 35 anni, che si era allontanata dal reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pesaro il 17 scorso e per la quale il padre aveva fatto appelli drammatici, dicendo che era in grave pericolo di vita: "In caso di qualsiasi avvistamento – aveva scritto sul suo profilo Fb il padre Cosimo – si raccomanda di chiamare il 112 (forze dell’ordine) o il 118 (personale sanitario). Mia figlia da sola potrebbe morire".

La ragazza, dopo diverse segnalazioni, è stata ritrovata ieri alla stazione del treno e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Un lieto fine per i famigliari, che avevano passato in tutti questi giorni, da venerdì 17 fino a ieri sera, momenti drammatici.