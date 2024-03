Sarà una Pasqua senza la guardia medica

Pasqua senza guardia medica per i cittadini della Valcesano. Dai prospetti redatti dall’Ast Pesaro-Urbino, risulta che in tutti e tre i presidi della vallata: Pergola, Mondavio e Mondolfo, sia domenica 31 marzo (quando la Chiesa Cattolica festeggerà la Resurrezione) sia il sabato precedente, in tutte le sedi sopra citate saranno sguarniti tanto i turni diurni che quelli della notte. Con quasi 42mila persone che rimarranno prive del servizio. E se i residenti della città dei Bronzi, di San Lorenzo e Fratte Rosa, in tutto circa 10.500, potranno sopperire rivolgendosi al Ppi, il Punto di Primo Intervento, dell’ospedale pergolese ‘Santi Carlo e Donnino’; per gli altri 31mila che fanno riferimento alle guardie mediche di Mondavio e Mondolfo (utilizzate anche dagli abitanti di Terre Roveresche, Monte Porzio e San Costanzo) non resterà che raggiungere il pronto soccorso del ‘Santa Croce’ di Fano, andando ad appesantire ulteriormente il già gravoso carico di lavoro di questa struttura.

E, al di là delle considerazioni molto poco confortanti sul weekend di Pasqua, va detto che, in generale, tutto il mese di marzo, per i presidi di guardia medica cesanensi sarà piuttosto negativo, con percentuali di poco superiori rispetto al mese scorso per Mondolfo e Mondavio e una flessione importante per Pergola. Nella città a ridosso dell’Appennino, infatti, il dottore di guardia medica sarà presente in soli 10 turni su 41 (il 24,4%) a fronte del 38% di febbraio. Nello specifico, i turni coperti sono i diurni di sabato 9 e sabato 23 e quelli notturni del 6, del 10, del 16, del 17, del 20, del 24 e del 29, ai quali cui va aggiunto nel conteggio quello della notte appena trascorsa. A Mondavio, che tra le tre postazioni rimane quella con la copertura maggiore, il presidio sarà fruibile 28 volte su 41, il 53,65% del totale, rispetto al 51% di febbraio. Con un aspetto da rimarcare: mentre la copertura notturna é ottima, tanto che il dottore sarà presente 26 volte su 31, quella diurna, prevista per il sabato e i festivi, è limitata ad appena due giornate: quella di oggi e del 9 (2 su 10).

Quasi tutte attive, come detto, le notti, ad eccezione di quelle del 16, 17, 23 e, come già evidenziato, del 30 e 31. Andamento simile per la guardia medica di Mondolfo dove, a fronte di 4 turni attivi giornalieri (9, 16, 17 e 23) ce ne saranno 18 notturni: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 29.

Sandro Franceschetti