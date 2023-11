Sara vista a S.Giovanni in Marignano. Il padre: "Nessuno l’ha fermata"

Sara Tomassini è ancora introvabile, ma qualcuno l’ha vista ieri a San Giovanni in Marignano. Lo rivela il papà Cosimo: "E’ arrivata questa segnalazione ma purtroppo nessuno ha potuto fermarla o almeno chiamare il 112. Comprendo le paure ma si possono fare gesti in sicurezza che possono aiutarci". Significa che la donna, 35 anni, pesarese, fuggita tre giorni fa dal reparto di psichiatria dell’ospedale di Pesaro sfruttando l’uscita di una donna delle pulizie, ha trovato appoggio, un tetto, qualcuno che le ha procurato del cibo. Forse si è allontanata dal reparto, dove vi era entrata da poche ore perché si era abbandonata a gesti di estremo pericolo per se stessa e per gli altri, sapendo già dove andare a chiedere un appoggio. Sara ha enormi problemi di dipendenza da sostanze e il padre è preoccupato che possa anche morire pur di arginare la sua astinenza. La prima segnalazione parlava del parco Miralfiore, la seconda a Sant’Angelo in Lizzola, poi alla stazione di Rimini e ora San Giovanni in Marignano. Ma senza una prova certa che fosse davvero Sara.