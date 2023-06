Saranno recuperati gli ex magazzini comunali

Un centro storico per lo più riqualificato e connesso pedonalmente con tutte le frazioni limitrofe: questo è il sogno del sindaco Gambini prima della fine del suo mandato. "Vorrei finire il mio incarico – spiega – lasciando un centro storico migliore. I punti su cui interverremo sono tanti, dal teatro Sanzio a quello romano, dalla Data alla fortezza (di cui il Carlino ha già raccontato i giorni scorsi, ndr). Ma ce ne sono anche altri".

Tante cose, e non così semplice finirle entro maggio 2024. Ma andiamo con ordine. In centro sono diversi i cantieri al via tra estate e autunno, cantieri che certamente non potranno terminare tutti entro la prossima primavera. Ma nelle speranze del sindaco dovrebbero almeno iniziare. Ad esempio, una speranza è di avviare il risanamento del belvedere tra il liceo Baldi e il tribunale, un’area verde dal panorama stupendo che include anche gli ex magazzini comunali (una sorta di cantine sotto via Giro del Cassero, foto) in abbandono da decenni.

"È un’opera – dice il primo cittadino – che vorremmo tanto eseguire. Il preventivo è di un milione e settecentomila euro, speriamo di riuscire a farla partire col Pnrr, per dare un luogo di ritrovo e svago nel cuore del centro, bellissimo anche per i turisti. Partirà sicuramente e dovrebbe concludersi entro l’anno invece un altro progetto esteticamente importante per Urbino: un duplice rinnovamento dell’illuminazione. Un filone infatti, curato da Enel Sole senza oneri per il comune, riguarda l’interramento dei cavi aerei che tra i vicoli passano di casa in casa. Partiranno dal quartiere di Valbona e in particolare via Barocci, dove ci sono due scorci (via Voltacce e scalette San Giovanni) bellissimi ma invasi dai cavi. Abbiamo poi rinnovato l’appalto sempre con Enel per la gestione dell’illuminazione pubblica che comprende un sostanzioso rinnovamento a led del parco luci attuale (già in parte fatto gli anni scorsi) ma soprattutto porterà una bellissima novità".

Verrà infatti rinnovata ed ampliata l’illuminazione delle facciate monumentali, con nuovi fari posti in punti anche diversi dagli attuali. Migliorerà l’immagine notturna di torricini, absidi, cupola e campanile del duomo, e si aggiungeranno la Data, il teatro, portico e facciata di san Francesco, nonché tutte le mura da porta Valbona lungo la nazionale fino a porta Lavagine, per un effetto sicuramente d’impatto sia da vicino che dalle colline circostanti.

Giovanni Volponi