Sarli-Zingaretti, l’Urbania continua a correre

: Ferri, Kalombo, Del Bianco, Dal Compare, Conti, Olivi, Triana, Catani (19’ s.t. Zingaretti), Fagotti (46’ s.t. Antoniucci), Sarli (41’ s.t. Fraternali), Vrioni (35’ s.t. Manna). All. Ceccarini

CHIESANUOVA: Zannotti, Parioli, Mosquera, Monaco, Hernandez (14’ s.t. Sopranzetti), Di Paolo (27’ s.t. Papa), Tanoni, Russo, Perri (41’ s.t. Sopranzetti), Mongiello, Persiani (19’ s.t. Pasqui). All. Mobili

Arbitro: Gasperoni di Jesi

Reti: Sarli 21’ s.t., Zingaretti 33’ s.t.

Note: ammoniti Mosquera, Di Paolo, Dal Compare, Parioli, Monaco, Vrioni, Olivi.

Urbania solida e concreta: Chiesanuova battuto 2-0. L’Urbania prosegue il suo momento positivo e conquista tre punti pesanti battendo il Chiesanuova 2-0 al termine di una gara vivace e ben giocata dai ragazzi di Ceccarini.

Il primo tempo è equilibrato, con l’Urbania che si affida soprattutto al tridente offensivo Vrioni–Fagotti–Triana. Al 15’ i durantini costruiscono una doppia occasione: prima Triana serve un pallone invitante nell’area piccola, poi Vrioni calcia di potenza ma la sfera termina di poco a lato. Il Chiesanuova replica con qualche iniziativa di Mongiello, ma l’occasione più pericolosa capita proprio agli ospiti nel finale di frazione, quando Monaco colpisce un palo su punizione.

Nella ripresa, complice anche un terreno di gioco non perfetto, la gara perde fluidità ma aumenta d’intensità. Al 21’ l’Urbania sblocca il risultato: Triana sfonda sulla destra e crossa al centro, Sarli si inserisce con tempismo e da due passi batte un incerto Zannotti per l’1-0. Il Chiesanuova accusa il colpo e i biancorossi ne approfittano: al 33’ arriva il raddoppio su calcio d’angolo, con palla ben messa in area, spizzata di Dal Compare e deviazione vincente di Zingaretti che, da posizione ravvicinata, firma il 2-0 definitivo.

Nel finale l’Urbania gestisce con ordine e personalità, controllando il gioco e senza concedere spazi agli avversari. Una vittoria meritata, che conferma la solidità del gruppo di Ceccarini e il buon momento di forma dei durantini.

Andrea Alessandroni