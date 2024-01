Sassari, salta Bucchi. E’ arrivato Markovic

E’ saltata un’altra panchina in serie A e fa rumore. Perché Piero Bucchi sedeva su quella del Banco di Sardegna da due anni ed entrambe le volte era riuscito a condurla sino alla semifinale scudetto, risollevando le sorti della squadra dopo una partenza complicata. Quest’anno i problemi sono più complessi anche a causa dei tanti infortuni patiti, quello di Bendzius in primis che ha privato la Dinamo di un giocatore chiave. Fuori dalla coppa e con una classifica deludente in campionato, ha dimostrato una notevole debolezza in trasferta in (sin qui ha vinto solo a Pesaro). Il presidente Sardara ha deciso così di dare la scossa esonerando Bucchi ed affidando il Banco a Nenad Markovic, compagno di Sasha Danilovic quando vestiva i panni del giocatore, prima di intraprendere la carriera da coach. Nella scorsa stagione allenava in Francia, a Digione e, guarda caso, aveva battuto entrambe le volte Sassari nell’incrocio di Fiba Champions League.