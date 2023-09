Sassi: dopo la mostra, il docufilm. Anteprima nazionale a Casa Bucci

Successo di visitatori per la mostra su Gianni Sassi a Casa Bucci. Ed ora, oltre alle immagini, alle pubblicazioni, ai dischi, arriva anche un docufilm a raccontare l’opera del visionario art director e imprenditore culturale milanese. Giovedì (alle ore 21), Casa Bucci si trasformerà infatti in una suggestiva sala d’essai proponendo l’anteprima nazionale del docufilm "Gianni Sassi, l’occhio, l’orecchio, la gola" che racconta a 360 gradi l’attività artistica, discografica e culturale di Sassi a cui è dedicata la mostra "La Gola e Gianni Sassi fra Pesaro e le Marche".

Un evento speciale che permetterà di conoscere le incredibili storie che ruotano attorno alla figura dell’editore e produttore raccontate nelle interviste del docufilm a personaggi che hanno lo hanno conosciuto bene fra cui artisti della Cramps come Patrizio Fariselli e Ares Tavolazzi degli Area, Eugenio Finardi, Jo’ Squillo e Lucio Fabbri, giornalisti, docenti e intellettuali come Aldo Colonetti, Paolo Calcagno, Mario Giusti, Luca Pollini, discografici come Stefano Senardi e Roberto Manfredi, l’attrice Paola Pitagora, i musicisti come Carlo Boccadoro e Gaetano Liguori più altri personaggi che hanno lavorato insieme a Gianni Sassi come Monica Palla, Viviana Bucci e lo chef Claudio Sadler.

Il docufilm, della durata di 75 minuti è prodotto da Redshift Art di Stefano Piantini, con la regia di Roberto Manfredi produttore discografico (Il suo primo album prodotto è stato "Parco Lambro" nel 1976, al quale parteciparono molti artisti della Cramps come gli Area, Eugenio Finardi, Lucio Fabbri e Paolo Castaldi). E’ stato responsabile del settore artistico in Polygram e collaborò con Sassi per il lancio dell’etichetta discografica Rock 80 della Cramps e per il cast del concerto dedicato a Demetrio Stratos del 1979 all’Arena Civica di Milano. Passato negli anni 80 all’ndustria televisiva ha firmato innumerevoli format musicali e non, per tutti i broadcast italiani. Scrittore e saggista, autore Rai, negli ultimi anni si è dedicato alla regia e alla produzione esecutiva di vari docufilm italiani, tra i quali "Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi", "Crepax, Lanterna Magica" e "Gianni Sassi, l’occhio, l’orecchio, la gola".

