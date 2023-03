Sassocorvaro-Auditore milioni dalla fusione

Il Comune di Sassocorvaro Auditore ha effettuato, durante l’ultimo consiglio comunale una variazione al Bilancio. Necessaria perché nelle casse comunali entreranno quasi 6 milioni di euro per finanziare i progetti realizzabili grazie al Pnrr. Per l’esattezza i fondi in arrivo sono di 5 milioni e 654.836mila euro. Daniele Grossi, lei è il sindaco del Comune nato dalla fusione tra Sassocorvaro e Auditore. Su quali investimenti si punterà? "I tre milioni e 959.870 euro saranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo polo scolastico 0 - 6 anni, con annessa palestra, a Casinina al posto dell’ex bocciodromo. Quindi gli spazi attualmente utilizzati dalla materna e dal nido, una volta trasferiti, diventeranno ambienti per tutti e ci sarà anche un centro ricreativo per bambini, anziani e tutta la comunità". Questa è sicuramente l’opera di più corposa, le altre? "Un milione di euro saranno investiti per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità che prevedono la realizzazione di un salotto e parco giochi al parco del lago di Mercatale ma anche la riqualificazione della piazza del Popolo a Casinina. Poi andremo ad acquistare due pullman dotati di pedana per garantire i trasporti anche a persone disabili. Altri 500mila euro invece per rimuovere...