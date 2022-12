Sassocorvaro-Auditore: minoranza molto critica sul caso ospedale

La fine dell’anno è ideale per i bilanci, come quello fatto dal Gruppo di minoranza del Comune di Sassocorvaro-Auditore sulla sanità nell’entroterra, per la quale chiedono risposte. "Siamo arrivati alla fine di un altro anno e l’incertezza regna sovrana sulla sorte della struttura sanitaria “Lanciarini“ di Sassocorvaro. Il silenzio della Regione e del sindaco di Sassocorvaro Auditore è assordante – dice il gruppo di minoranza –; dopo le inaugurazioni in pompa magna e le promesse roboanti l’unica cosa certa è che a fine anno scade la convenzione con Villa Montefeltro e dopo... il buio. In passato abbiamo dovuto chiedere come gruppo di minoranza un Consiglio comunale straordinario apposito sulla sanità per sapere e smuovere qualcosa, poi interrogazioni varie, ma il sindaco, primo cittadino e responsabile della sanità non sente la necessità di informare la cittadinanza sullo stato e l’evoluzione delle cose – scrivono i consiglieri Silvia Venerucci, Sara Francolini, Antonio Alessandrini e Oriano Mercatelli –. I cittadini vivono fra lo sconcerto e la rassegnazione, pensare che si doveva riaprire l’ospedale pubblico e invece stiamo assistendo anche alla carenza dei medici di base. Anche la promessa del presidente Acquaroli di tornare entro l’estate per aggiornare la comunità rispetto all’obiettivo dell’emergenza urgenza è stata disattesa. Il punto di assistenza territoriale che l’assessore Saltamartini ha annunciato durante un Consiglio regionale è attivo? Se non lo è, perché? E se è attivo, perché nessuno sul territorio ne è a conoscenza?".

La minoranza solleva anche un altro quesito. Ovvero se con la riorganizzazione del sistema sanitario regionale e l’istituzione delle Ast provinciali che ruolo avranno gli ospedali minori e che fine faranno Sassocorvaro e Macerata Feltria.

"Come gruppo di minoranza abbiamo sempre cercato di portare il nostro contributo costruttivo e ribadiamo la richiesta al sindaco di istituire le commissioni consiliari, almeno per le materie più importanti come la sanità, per avere un tavolo di confronto, discussione e proposte. La legislazione sta per finire e mentre in altri contesti territoriali, come Vallefoglia, la fusione ha portato ad una rivoluzione ed evoluzione del territorio, per quello che ci riguarda i risultati sono del tutto insufficienti e impercettibili. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un buon buon anno", concludono dalla minoranza.

fra. pier.