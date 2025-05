Sassocorvaro e Arpino gemellate nel nome dell’arte da salvare

Un gemellaggio nel nome di Pasquale Rotondi. Il 17 e 18 maggio una delle delegazione della Proloco di Sassocorvaro, con oltre 30 persone, assieme al sindaco di Sassocorvaro-Auditore, Daniele Grossi, e al vicesindaco di Carpegna, Luca Pasquini, è andata ad Arpino (Frosinone), città natale di Pasquale Rotondi per completare il gemellaggio con la Proloco. Il gemellaggio tra Sassocorvaro e Arpino trova la sua motivazione dal legame che accomuna le due località attraverso la figura di Pasquale Rotondi: in Ciociaria ci è nato e nell’alto Montefeltro ha compito l’operazione salvataggio rifugiando durante la Seconda Guerra Mondiale, all’interno della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro e del Palazzo dei Principi di Carpegna, una consistente parte del patrimonio artistico italiano.

Per l’occasione è stato presentato il diario di Pasquale Rotondi attraverso lo spettacolo teatrale “Rotondi si racconta“ con la regia di Silvano Tiberi, gli attori Francesca Giovagnoli, Giampietro Tiberi e Roberto Brugnettini per il supporto tecnico. Sono poi intervenuti a ribadire la volontà di far conoscere sempre meglio la figura di Rotondi, il sindaco di Sassocorvaro-Auditore, il vicesindaco di Carpegna il vicesindaco di Arpino, Massimo Sera, per la Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, e Monica Di Gregorio in rappresentanza del Ministero della cultura. All’iniziativa era presente la figlia di Pasquale Rotondi, Paola Rotondi, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e che, tra le altre cose, ha detto: "Erano anni che aspettavo questo momento, sono sicura che anche il mio papà avrebbe apprezzato questo evento che suggella nel migliore dei modi questo gemellaggio tra le due comunità". A seguire si è poi svolta la cerimonia del gemellaggio fra le Proloco rappresentate in attesa del premio il prossimo fine settimana a Sassocorvaro.