Sassocorvaro e Maroso Mondolfo vanno a tutto gas

In entrambi i gironi di Seconda Categoria continuano a vincere le rispettive capoliste: Sassocorvaro e Maroso Mondolfo sempre più sole.

Girone A: Ca Gallo-Montelabbate 3-0; Carpegna-Casinina 3-1; Santa Cecilia-Vis Canavaccio 1-4; Frontonese-Tavoleto 3-3; Piandimeleto-Sassocorvaro 2-3; Pole Calcio-Olympia Macerata Feltria 0-0; Santangiolese-Cantiano 0-3; Vigor San Sisto-Vadese 0-1.

Classifica: Sassocorvaro 49; Olympia Macerata Feltria 44; Casinina, Tavoleto 31; Ca Gallo 28; Vigor San Sisto, Carpegna, Vadese 27; Cantiano 26; Pole 25; Piandimeleto 23; Vis Canavaccio 22; Santa Cecilia 21; Frontonese 15; Santangiolese 10; Montelabbate 5.

Prossimo turno: Sassocorvaro-Ca Gallo; Cantiano-Pole Calcio; Casinina-Frontonese; Montelabbate-Santa Cecilia; Olympia Macerata Feltria-Vigor San Sisto; Santangiolese- Carpegna; Tavoleto-Vadese; Vis Canavaccio-Piandimeleto.

Girone B: Arzilla-Cuccurano 0-0; Gradara-V.F. Adriatico 1-0; Hellas Pesaro-Maroso Mondolfo 1-2; Isola di Fano-Villa Ceccolini 0-0; Marottese Arcobaleno-Fortuna Fano 2-2; Piandirose-Pontesasso 1-1; Real Mombaroccio-Della Rovere 2-1; Urbinelli-Ies Santa Veneranda 1-0.

Classifica: Maroso Mondolfo 40; Cuccurano 36; Urbinelli, Villa Ceccolini 34; Della Rovere 33; Real Mombaroccio 32; Pontesasso, Gradara 31; Fortuna 30; Piandirose 26; Arzilla 24; Ies S.Veneranda, Isola di Fano 18; Hellas Pesaro 12; V. F. Adriatico * 7; Marottese Arcobaleno 5. *7 punti di penalizzazione

Prossimo turno: Della Rovere-Gradara Calcio; Fortuna Fano-Real Mombaroccio; Ies Santa Veneranda-Isola di Fano; Maroso Mondolfo-Pian di Rose; Pontesasso-Cuccurano; Urbinelli-Hellas Pesaro; V.F. Adriatico-Marottese Arcobaleno; Villa Ceccolini-Arzilla.

Girone C: Le Torri-Monte Porzio 2-0. In questo gruppo con squadre anconetane, il Monte Porzio occupa il 14° posto in classifica con 16 punti avendo ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. Prossimo turno: Monsano-Monte Porzio.