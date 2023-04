Sassonia nord, nuove scogliere in arrivo

Completamento delle scogliere a Sassonia nord, davanti a bagni Carlo: si è finalmente sbloccata la situazione. "Il 30 marzo – fa sapere il vicesindaco e Cristian Fanesi con delega alla difesa della costa – la ditta Finotti Alberto di Taglio di Po, in provincia di Rovigo, si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione della scogliera davanti a bagni Carlo. Convocheremo a breve l’impresa per firmare il contratto e iniziare i lavori".

Alla nuova aggiudicazione si è giunti "a causa dell’abbandono della ditta che aveva vinto l’appalto nella primavera scorsa – spiega ancora l’assessore Fanesi – provocando gravi danni all’amministrazione che si è riservata di adire alle vie legali". "La battaglia è vinta – commenta Matteo Renzi, titolare dei bagni Carlo – ma non la guerra: spero di vedere l’inizio dei lavori tra il 15-20 aprile. So che l’appalto è stato vinto una ditta seria a cui è stato affidato non solo l’incarico di terminare l’ultimo tratto di scogliera tra il mio bagno e la diga foranea ma anche di rinforzare gli scogli della passeggiata del Lisippo".

Il mare, infatti, non solo ha eroso la spiaggia di bagni Carlo, provocando danni alle strutture, ma ha anche "attaccato" la passeggiata del Lisippo, portandosi via alcuni scogli di sostegno. "Incrocio le dita per l’imminente stagione estiva – prosegue Matteo Renzi –: certamente ora prendo le prenotazioni con maggiore serenità. Sto già lavorando per rimettere in funzione la piscina, mentre dovrò disfarmi del campo da calcetto che purtroppo è stato completamente distrutto dal mare. Non so – conclude amareggiato l’operatore – se riuscirò a risistemarne un altro prima dell’estate".

