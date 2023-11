Sassonia perde l’anfiteatro simbolo: "Resti almeno l’intitolazione a Rastatt"

Adesso che è stata decretata la fine dell’anfiteatro Rastatt a colpi di piccone sarebbe importante comunque che quel luogo conservasse la denominazione di piazza o terrazza Rastatt in onore della città tedesca che è stata la prima a gemellarsi con Fano. In questo senso non è arrivata nessuna indicazione da parte dell’Amministrazione comunale che ha commissionato il progetto del waterfront di Sassonia. Sarebbe infatti un grosso sgarbo agli amici tedeschi se oltre alla demolizione dell’anfiteatro venisse anche cancellato anche il nome di Rastatt o trasferito altrove per dedicargli qualcos’altro.

I rastattesi sono molto affezionati a questo posto che ha rappresentato per loro per decenni l’approdo finale al mare, il luogo di riunione, il simbolo della loro vacanza a Fano dove hanno portato nel corso di questi anni importanti risorse economiche al sistema turistico fanese. Ricordiamo che l’Anfiteatro Rastatt, costruito nel 1983 nel quadro del progetto di riqualificazione del retrospiaggia di Sassonia redatto dall’architetto Gianni Lamedica, fu inaugurato ufficialmente giovedì 2 giugno 1988 dal sindaco di Rastatt Franz Rothenbiller e da Giuliano Lucarini all’epoca consigliere anziano facente funzioni di sindaco (perché in quel momento in Comune c’era la crisi e Fano era senza sindaco).

Si scelse un luogo particolarmente significativo da dedicare alla città gemellata. Alla cerimonia parteciparono circa 700 rastattesi giunti a Fano con un treno speciale organizzato dal giornalista Harald Besinger del quotidiano locale Badische Tagblatt per partecipare alla inaugurazione e per trascorrere un lungo week sulle spiagge fanesi, alimentando così il turismo di bassa stagione. "Sarebbe un peccato trasferire il nome di Rastatt in un altro luogo perché ci siamo affezionati alla spiaggia di Sassonia" ha commentato Ingrid Besinger moglie del giornalista scomparso.

C’è, infine, da tenere presente che la città di Rastatt nel 1991, in occasione del 5° anniversario di gemellaggio con Fano, in segno di riconoscenza, inaugurò nel centro storico una "Piazza Fano", abbellita con un’opera dello scultore Giuliano Vangi. Ecco perché sarebbe del tutto inappropriato cancellare dalla storia oltre che l’anfiteatro anche il nome della città gemella di Rastatt.