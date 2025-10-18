Satie, pianista dadaista. Fu precursore a Parigi. Una lezione e un film

Una interessante e gradita coincidenza per la celebrazione di Erik Satie, è uno dei musicisti più interessanti e singolari vissuti a cavallo fra ‘800 e ‘900, a cento anni dalla morte, al Festival Pesaro Poesia 25, curato da Viviana Bucci, è la conferenza di Mario Totaro in programma oggi (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, ore 11). A Casa Bucci si è tenuto l’omaggio a Satie, una delle figure più enigmatiche e visionarie del Novecento, con l’esibizione, molto intensa ed apprezzata dal pubblico, di Alain Nouchy, pianoforte, Claudia Ceccarini, voce recitante e Luca Della Corte, danza.

Oggi toccherà al pianista, compositore e divulgatore musicale Mario Totaro, docente al Conservatorio Rossini, parlare di Satie, "il precursore", nell’ambito del ciclo di conversazioni in musica "Cherchez la France. La Parigi musicale del primo Novecento", organizzata da WunderKammer Orchestra. Totaro racconterà Satie con esempi musicali dal vivo. L’incontro, per tutti, è dedicato ad un pubblico di curiosi, neofiti e appassionati. Satie, vicino alla corrente dei dadaisti e dei surrealisti, anticonformista, eccentrico, provocatore per natura, è considerato un precursore delle prime avanguardie parigine e come tale influenzò direttamente autori come Debussy e Stravinskij. In coda all’incontro è possibile visionare il film "Entr’acte" di René Clair (1924), su musiche di Satie, considerato il manifesto del cinema dadaista e una delle opere più significative delle avanguardie francesi nel cinema. Biglietti da 1 a 8 euro al Teatro Rossini.

ma.ri.to.