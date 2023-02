Savelli: "Fossombrone come Delfi"

Renzo Savelli ha la buona abitudine di camminare senza guardarsi le scarpe, sicché ogni tanto fa qualche “scoperta“ curiosa, come per esempio il portale di palazzo Giganti che vedete in foto, che si trova per l’appunto in via Giganti.

Manco fossimo a Delfi, sull’architrave reca la massima “Conosci te stesso“: in greco, a riprova che il proprietario del palazzo doveva essere un umanista, cultore di cose antiche e di filosofia in particolare. La massima, si ricorderà, faceva mostra di sé sul frontone del tempio di Apollo, a Delfi, e ritrovarla tal quale a Fossombrone fa un certo effetto.

Sulla famiglia Giganti Renzo Savelli sa parecchie cose, per esempio che è attestata in città a partire dal Quattrocento e che verso la metà del Settecento un ramo di essa si trasferì a Urbino. "L’esponente più illustre – nota lo storico – ne fu Girolamo, famoso giureconsulto che lavorò al servizio della Serenissima. Non ebbe figli suoi e ne adottò uno, un cui discendente adesso abita a Roma…".

Postata su Facebook, la foto del portale ha suscitato un’interessante propostacommento: perché non fare delle cartoline di questi scorci della città?

Attenta al lato pratico, la risposta di Savelli: "Si può fare di tutto, anche una cartolina con due o anche con tre portali esterni e una breve descrizione, le mie conoscenze sono a disposizione, ma bisogna trovare, se diventano cartoline da mettere in vendita, uno sponsor…".

Adriano Biagioli