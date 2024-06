Savelli presenta oggi il suo libro su Torricella e il suo castello

Oggi alle 17 nella piazzetta del suggestivo borgo di Torricella Renzo Savelli presenta la sua ultima fatica storica, un volumetto documentatissimo sulla storia del castello e della gente della piccola frazione forsempronese.

A fare gli onori di casa con lui ci sarà Luca Cangini, responsabile dei beni culturali della parrocchia della cattedrale.

Il volume ha un titolo che più didascalico non si potrebbe, "Il castello di Torricellla di Fossombrone - Storia di un paese e della sua gente", ed è il secondo della serie che Savelli sta dedicando ai castelli del contado di Fossombrone.

"Come al solito - spiega Cangini - Savelli si attiene rigorosamente alle fonti mettendo insieme una carrellata storica non priva di elementi curiosi. I mestieri erano sempre rappresentati in tutti i castelli ma non è così. E poi sono venute fuori anche cose interessanti circa le fonti di sostentamento di ciascuna comunità.Renzo ha scoperto che a Torricella c’era un certo numero di cavatori di pietra, pietra che poi era venduta agli scalpellini di Sant’Ippolito. Un’altra curiosità di Torricella è che fino ai primi del Novecento la gente veniva sepolta nell’antica chiesa di San Nicolò, che oggi è un rudere e che stava fuori del paese: dentro le mura, nell’Ottocento, ne fu costruita una nuova, sempre dedicata all’omonimo santo. Non c’era posto per costruire un cimitero e quindi si continuava con le sepolture in chiesa come prima di Napoleone (che le vietò nel 1804)…". Il prossimo volume sarà dedicato al castello di Montemontanaro, paesino a due chilometri da Montefelcino.

a.bia.