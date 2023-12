Sbaglia le misure con il camion. Resta incastrato sotto il cavalcavia

Sbaglia le misure, resta incastrato sotto il ponte. Fortunatamente nessun ferito, se non lo sfortunato cavalcavia ferroviario di viale Carducci, protagonista nel passato di divertenti meme raffiguranti auto inabissate nel metro d’acqua che vi ristagnava fino a pochi mesi fa ad ogni acquazzone. Ieri mattina invece lì sotto ci è rimasto incagliato un autocarro con sopra una gru, che insieme erano ben più alti dei 3 metri e mezzo della struttura sotto cui volevano passare. Erano le 8.20 quando il cavalcavia del lido è rimasto così danneggiato, per colpa di un 55enne di Fossombrone (illeso) che percorrendo il viale da monte a mare, non si è accorto del cartello indicante l’altezza massima di 3,50 metri consentita per transitare sotto il manufatto. Neppure ad occhio ha intuito che, proseguendo, sarebbe rimasto incastrato danneggiando sia il soffitto del cavalcavia sia il braccio meccanico. Sul posto il personale di Rfi e la polizia ferroviaria per la messa in sicurezza del cavalcavia. Questi ultimi eseguiranno nei prossimi giorni un ulteriore intervento per il ripristino del sottopasso. Necessario anche l’intervento della ditta Mencoboni per liberare il mezzo.