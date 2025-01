"Sbagliato alienare l’ex scuola Manzi"

"L’ipotesi di alienare l’edificio dell’ex Manzi di via Lamarmora, ritengo, sia inopportuna. E’ un lotto, la cui posizione e le cui caratteristiche hanno un valore sociale che potrebbe essere meglio impiegata se a trarne beneficio fosse l’amministrazione pubblica. Penso alle potenzialità che potrebbe avere l’ex Manzi se impegnata in un progetto rivolto all’aggregazione come un centro civico. Sarebbe una realtà che potrebbe agire e progettare in sintonia con la scuola Brancati e la nuova palestra, entrambi dall’altro lato di via Lamarmora. Al contrario, penso che l’edificio in via Confalonieri, oggi sede scolastica dell’Istituto comprensivo Olivieri, sia quello da alienare. Ritengo che vista la sua origine di ex fabbrica e viste le caratteristiche odierne, sia un immobile difficile da ammodernare perché risulti funzionale ad un uso sociale"