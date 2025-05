Sbalzato fuori dalla cabrio. Muore noto radiologo

Un tragico primo maggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo l’A14 poco dopo Pesaro, in direzione nord. La vittima è il radiologo Massimo Cerioni, 71enne residente ad Ancona, che era a bordo di un Maggiolone cabrio. L’uomo stava viaggiando verso Cattolica in un tratto che presenta una leggera discesa. Per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada sfondando il guard rail. L’uomo si trovava da solo all’interno del mezzo e purtroppo, a causa dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. I sanitari del 118, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati.

I soccorritori lo hanno trovato senza vita ad almeno una decina di metri dal veicolo che si è cappottato senza lasciare scampo al guidatore. La vettura, infatti, si è ribaltata più volte prima di finire la sua corsa lungo un campo che costeggia l’autostrada. Il medico, che aveva lavorato all’Inrca, era molto conosciuto ad Ancona e lascia due figlie.

Era appassionato di musica e lui stesso musicista (suonava la chitarra). Grazie a questa sua grande passione aveva formato anche la band ‘Against the Grain’ con la quale suonava principalmente musica blues e si era esibito in vari locali del capoluogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 ma purtroppo l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria di Pesaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio, espressi anche sui social, da parte dei numerosi familiari, amici e colleghi che hanno appreso con sgomento la tragica notizia dell’incidente. In tanti ne ricordano la straordinaria vitalità e gioia di vivere e si stringono alla famiglia manifestando il proprio dolore.