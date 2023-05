Sbarramento contro la discarica Aguzzi: "La Regione si opporrà"

La regione Marche dice "assolutamente no" alla proposta di discarica presentata dalla società Aurora srl (di cui fa parte Marche multiservizi) nella collina di Riceci. Lo spiega l’assessore all’ambiente Stefano Aguzzi: "Non daremo mai il parere positivo per raccogliere rifiuti industriali speciali vicino alle case. Uno dei principali motivi del nostro no è la distanza dall’abitato. E’ nettamente inferiore ai 2 chilometri, distanza imposta per legge. Quindi non ci sono alternative. La ditta proponente, cerca di bypassare il problema parlando di rifiuti speciali non pericolosi quindi equivalenti ai rifiuti urbani e dunque soggetti ad un solo vincolo, la distanza di almeno 500 metri dalle case. La ditta Aurora si sbaglia – continua Aguzzi – perché non è affatto così. Il piano d’ambito prevede che solo il gestore pubblico possa gestire i siti per rifiuti urbani, i siti per rifiuti speciali sono ad iniziativa privata ma che devono stare a 2mila metri. In più quella ipotetica discarica a Riceci non è prevista da nessun piano d’ambito perché di iniziativa privata. Quindi, non potrà mai essere compatibile con la distanza dalle case di 500 metri. Non se ne parla. Lo chiarieremo in maniera formale in sede di conferenza dei servizi quando verrà convocata". Aggiunge poi l’assessore Aguzzi: "Non è meno importante l’aspetto ambientale. Personalmente la mia contrarietà è totale anche per il luogo scelto, una collina verde che guarda le mura di Urbino e che non può essere stravolta da una discarica di rifiuti industriali speciali".

A dire no è anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: "L’ente dirà no all’autorizzazione di quella discarica. Il motivo è la distanza ravvicinata alle abitazioni, ben al di sotto dei 2 chilometri che prevede la legge. E non ci sono assimilazioni che reggano su come considerare quei rifiuti industriali. Non sono urbani che possono essere raccolti anche in siti con distanze minori, fino a 500 metri dalle case. Qui è un privato che vuole aprire una discarica per scarti industriali speciali, non inserita in nessun piano rifiuti, e che quindi deve sottostare alla legge". E a dire no è un altro componente della conferenza dei servizi, il Comune di Petriano.

La discarica è stata progettata per contenere "scarti di fibre e fanghi, imballaggi metallici, in plastica, in legno, di materiali compositi, misti, in vetro, di materiale tessile, residui di lavorazione pannelli in legno, scarti di cortegge e sughero, da lavorazione di polpa da carta, rifiuti misti da demolizione e da bonifica dei terreni"

ro.da.