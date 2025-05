Scacchi, che trionfi: Arina si è classificata prima

Arte, letteratura ma anche coding, informatica, tecnologia e...scacchi! Quest’anno noi alunni delle prime abbiamo potuto partecipare il martedì ad un laboratorio di Coding e Robotica, tenuto dai professori di Tecnologia Massimo Santinelli e di Matematica Claudio Mosca. Il termine coding significa "codifica", si riferisce alla programmazione e introduce ai concetti fondamentali dell’informatica in modo semplice e divertente, utile per sviluppare il pensiero computazionale. Abbiamo creato due videogiochi, con protagonisti un gatto e un insetto che dovevano fare un percorso. Abbiamo anche assemblato un lego robotico che poi collegato al computer si è mosso e ha compiuto diverse azioni!

Che dire poi dei nostri amici della primaria? Sono campioni di scacchi! Il nostro istituto ha partecipato con la squadra maschile e femminile, con il prezioso supporto dell’istruttore federale Roberto Terenzi alla manifestazione finale del Trofeo Scacchi Scuola, dall’11 al 14 maggio in Abruzzo. Dopo 4 giorni di partite emozionanti, i ragazzi si sono piazzati 25esimi (su 51 squadre), mentre le ragazze con una rimonta pazzesca hanno agguantato il terzo posto! (su 41 squadre). Inoltre, la nostra alunna Arina Gangan della Lubich è stata premiata come miglior prima scacchiera! 300 scuole partecipanti da ben 18 Regioni italiane e circa 1.800 ragazzi in gara. Ecco tutti i partecipanti: Gangan Arina, Pugnaloni Anita, D’Anna Emily, Axenti Arianna, Rosado Benites Honey, Castillo Noelia Geraldine, Oriti Giovanni, Leandri Alessio, Sola Nathan, Golban Lorenzo, Petrov Andrei, Bedini Noha. Accompagnatori docenti: Pamela Anniballi e Bertozzi Chantal.

Ginevra De Martis, Francesca Munteanu, Mina Prescenzo, Francesco Ferrenti, Matteo Marchionni, classe 1ª C