Scacchisti da tutta Italia nel piazzale rinnovato

Il Circolo di Scacchi

di Pesaro organizza oggi alle 21 in piazzale D’Annunzio il primo Torneo degli Alberghi con il patrocinio del Comune e la collaborazione del presidente degli albergatori di Pesaro Paolo Costantini (a destra foto di una partita a scacchi in viale Trieste).

Sarà anche uno dei primi eventi che inaugurano il rinnovato spazio dove c’è l’istallazione del casco di Valentino Rossi.

In questa bella cornice, alla vigilia di Ferragosto, si daranno battaglia più di 50 giocatori provenienti da tutta Italia. Il Circolo Scacchi di Pesaro inoltre tutti i sabato organizza partite e anche lezioni per imparare a giocare all’Hotel Nettuno in viale Trieste a partire dalle 21. Inoltre tutti i martedì, giovedì e domenica sera, c’è l’appuntamento estivo alla scacchiera gigante, sempre in viale Trieste.

L’attività dell’Asd Scacchi Pesaro del presidente Roberto Terenzi è ricca di appuntamenti. A fine estate sono in programma diversi tornei come quello organizzato alla Casa del Popolo di Villa Fastiggi Memorial Maic e Frank.

Nel periodo invernale invece il Circolo organizza delle attività con le scuole come il progetto "Scacchi a Scuola" con l’Istituto Giansanti e Carducci. Si è realizzata anche una esperienza di lezioni al Liceo Marconi e alla scuola Leopardi. Info. 338 5288319. b.t.