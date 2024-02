Scacco alla gang di ladri: colpirono anche a Marotta

C’è anche una serie di furti messi a segno a Marotta nella primavera del 2023 fra i reati contestati a una banda di ladri intercettata attraverso l’operazione ‘Sorgente’ portata avanti dai carabinieri di Osimo e di Frascati, Zagorolo e Velletri. La quale ha condotto alla custodia cautelare in carcere di 7 persone per associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione. Cinque uomini e due donne (3 dei quali cittadini croati) a cui sarebbero attribuiti ben 36 furti, consumati o tentati, in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, fino al marzo 2023.

E proprio in quest’ultimo periodo sarebbero stati messi a segno i colpi nelle abitazioni marottesi, dei quali al momento è difficile ricostruire l’entità. Certo è che la banda in tutti i raid compiuti nelle regioni sopra citate si è impossessata di beni per oltre 200mila euro, senza considerare i danni causati dalle effrazioni.

s.fr.