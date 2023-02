Ragazze e ragazzi hanno tempo fino alle 14 di domani 10 febbraio per candidarsi per il servizio civile universale ai 4 progetti che si svolgeranno nelle sedi del municipio di Pesaro . "Dopo l’ottima riuscita della prima edizione - spiega l’assessore Camilla Murgia e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini - riapriamo le porte al Servizio Civile per quest’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di formazione di cittadini sempre più consapevoli". Tra i posti previsti dai progetti, anche quello nell’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, "per proseguire nel percorso di apertura e vicinanza delle istituzioni ai giovani che vogliamo ancor più intensificare. Un impegno che è anche un’importante occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza"