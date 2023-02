Scade domani bando per corso formativo verso nuove professioni

Vuoi diventare imprenditore? Avere nuove chance di lavoro? Entro domani ci si potrà iscrivere al corso organizzato da Mich srl per il bando "Orientamento all’imprenditorialità innovazione e networking Net 4u" finanziato dai fondi Fse della regione Marche. Il bando, è indirizzato ai giovani marchigiani under 35 disoccupati e diplomati ed ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze per l’avvio di attività imprenditoriali, con specifico orientamento alle attività innovative. Il corso prevede l’obbligo di partecipare ad almeno il 75% delle 54 ore (di cui 34 on line) e gli stessi partecipanti potranno beneficiare di un rimborso spese in buoni acquisto per 400 euro. Il corso di terrà a partire dal 8 marzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18, le 5 lezioni in presenza saranno organizzare presso le aule dell’istituto Omnicomprensivo di Urbania "Francesco M. II Della Rovere". E’ possibile iscriversi accedendo al sito – https:progettoestro.itjeans-valley-e-agrifood per ulteriori informazioni www.progettoestro.it am.pi.