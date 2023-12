"Scalata ai Verdi, siamo solidali"

I Progressisti esprimono solidarietà al coordinatore della lista Verde Michele Mattioli per il tesseramento in toto di esponenti di un altro partito (il riferimento è a In Comune). "Tale gesto – scrivono – rientra in quella deriva dei partiti personali che da molti anni sta caratterizzando la vita della politica italiana".

Intanto, nulla di fatto dopo l’incontro dell’altro ieri dei Progressisti per Fano 2050. Ufficialmente non sono emersi candidati sindaci che potrebbero unire tutto il centrosinistra anche se da giorni circolano i nomi di personalità di prestigio della società civile. I Progressisti continuano a insistere sulla discontinuità "che dalle affermazioni di principio passi agli atti di governo concreti e a comportamenti sobri, di studio e impegno costante dei singoli amministratori". E ancora: "Prima il benessere e la salute della comunità, la salvaguardia dei beni pubblici e la tutela ambientale".