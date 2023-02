Scalatore cade dalla falesia e muore sul colpo

Stava attrezzando una parete per scalatori alla Balza della Penna a Piobbico. Usava trapano, chiodi, attrezzatture varie. Il guaio è che per qualche ragione non si era ancorato in maniera sicura alla parete. Per questo, Franck Migliorati, 54 anni, celibe, di Città di Castello, è volato da circa 10 metri d’altezza morendo sul colpo. Lo hanno trovato l’altra sera intorno alle 21.30 i soccorritori, in particolare i suoi amici che sapevano dove il loro compagno di tante scalate era solito allenarsi. Insieme agli amici sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Cagli, il soccorso alpino, carabinieri e 118. Tutto si è rivelato inutile. Le operazioni di recupero della salma lungo un sentiero stretto dove è stato necessario camminare 40 minuti per uscirne si sono concluse solo poco prima della mezzanotte.

La salma è stata portata all’obitorio di Urbino e da qui a Città di Castello. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio dell’altro ieri, quando la fidanzata ha allertato la vasta cerchia delle conoscenze nel settore dell’arrampicata che l’uomo poteva vantare, dopo numerosi tentativi di contatto telefonico andati a vuoto.

Dalle 16, il cellulare non dava segni di funzionamento. Alcuni amici sono partiti da Anghiari, Arezzo, per correre a vedere che cosa fosse successo ed è stato necessario allertare la macchina dei soccorsi per ritrovare il 54enne. La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro-Urbino, con otto operatori, si è messa in marcia salendo verso dove si ipotizzava che fosse l’uomo. Purtroppo la vittima è stata trovata alla base della parete che stava attrezzando da due amici mentre nel frattempo arrivavano i soccorritori. Da una prima ricostruzione dei fatti, non sembrano esserci dubbi su quanto accaduto. Franck Migliorati pur essendo un esperto arrampicatore in stile climber, ossia un appassionato di scalate usando le mani sapendo di poter contare su un percorso già deliminato di elementi utili per salire. Ma è chiaro che ci si affida alla proprie capacità.

Per il 54enne di Città di Castello, con una grande esperienza alle spalle, l’attrezzare una parete per rendere più fluida e facile la scalata ad altri, doveva sembrargli una attività da prendere con grande serietà ma rientrante nelle pratiche usuali di un climber come lui. Probabilmente l’aveva già scalata quella parete tante altre volte ed è per qusto che non lo ha certo spaventato avviarsi nella scalata pur essendo già pomeriggio e dunque più pericoloso per il rapido arrivo dell’oscurità.

am.pi.