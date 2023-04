Scalette dei torricini, lavori al via "Un degrado che andava eliminato"

Il rifacimento delle scalette del giro dei Torricini partirà la prossima settimana. Lo annuncia il sindaco Maurizio Gambini, secondo cui i lavori "appaltati a dicembre, cominceranno già lunedì".

Sconnesse, rovinate e soggette a diventare particolarmente scivolose in giornate umide o di pioggia, tali scalette attendevano una riqualificazione da tanto tempo. Nel corso degli anni, l’operazione è stata sollecitata da varie forze politiche, a turno, e dai cittadini. Proprio in questi giorni il gruppo consiliare Urbino e il Montefeltro era tornato a chiedere notizie a riguardo all’amministrazione: "Noi siamo i primi a essere contenti del grande afflusso di turisti che ha invaso la nostra città e che, finalmente, ha anche trovato aperto lo Iat pure nel finesettimana e nei festivi - scrivono Giorgio Londei e Federico Cangini -. Diversi visitatori, però, a Pasqua si sono lamentati per l’estremo degrado delle scalette sotto ai Torricini: ora, avendo la giunta comunale adottato - in data 28 marzo 2022 - una delibera per la riqualificazione e ripavimentazione del tratto ed essendo i lavori previsti per il primo semestre del 2023, noi ci auguriamo che la scadenza sia rispettata, in quanto esse sono visitatissime".

La risposta è arrivata dal sindaco stesso, che in autunno aveva spiegato come l’amministrazione intendesse effettuare i lavori nel 2022, ma il decreto per lo stanziamento di fondi alle città Unesco tramite la legge 772006 fosse arrivato tardi, per effettuarli in tempo per la stagione turistica.

Ora, nonostante uno slittamento di circa un mese rispetto all’avvio previsto, la riqualificazione sta per partire: "Si rifarà tutta la scalinata, partendo dal livello dell’Esedra di Teatro Sanzio fino ad arrivare al suo sbocco in viale Salvalai - spiega Gambini -. Speriamo anche di riuscire a salvare una pianta che si trova sul percorso e che, mi dicono, per effettuare il rifacimento si rischia di dover togliere. Il tutto va fatto velocemente, per evitare di sovrapporsi ai lavori che si devono svolgere a Palazzo ducale su un tetto adiacente alla scalinata: so che la ditta appaltatrice e la Galleria nazionale delle Marche si sono messe d’accordo per far partire prima il rifacimento della piola e poi il montaggio dell’armatura per il tetto, ma bisogna procedere spediti. L’operazione costerà 130mila euro e sarà finanziata in parte con fondi comunali, in parte con fondi Unesco".

Nicola Petricca