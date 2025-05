Scalini al posto della rampa. Il sindaco contrattacca:: "Zero problemi per i disabili"

"Basta con la strumentalizzazione e le notizia false, il progetto, realizzato seguendo il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), permette il passaggio in sicurezza anche ai disabili". Il sindaco Andrea Biancani vuole fare chiarezza sulle dichiarazioni emerse nell’articolo pubblicato ieri dal Carlino, dal titolo: “C’era una rampa, ora sei scalini. Il paradosso: "Lavori finanziati con i fondi contro le barriere"” e che tratta la riqualificazione del tratto di bicipolitana di via Parigi, all’altezza del lido dei vigili del fuoco. "Grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche la bicipolitana è, da oggi, più accessibile". Per la cronaca, il progetto sarà inaugurato oggi, alle ore 9. "E’ stato appositamente pensato – osserva Biancani – per consentire l’accesso veloce e senza barriere per tutta l’utenza, soprattutto per le persone con disabilità fisiche", ha detto il sindaco citando il progetto “Marche for All”. Il progetto ha visto la sostituzione della pavimentazione del camminamento pedonale (prima completamente rotto) che oggi permette l’accessibilità di tutto quel tratto (viale Parigi, all’altezza della ciclabile) grazie all’attuale pendenza inferiore all’8%. Abbiamo affiancato alla già esistente bicipolitana un rinnovato tratto di camminamento pedonale, ora liscio, che permette di essere percorso con facilità sia da pedoni, sia da persone in carrozzina, senza quindi alcuna barriera architettonica. La demolizione della rampa preesistente è stata prevista dal progetto perché non rispondente al criterio di accessibilità di pendenza inferiore all’8%. Nella nuova piazzetta – continua – è stato anche spostato il monumento dedicato ai Tre Martiri che, fino ad oggi, non era accessibile in quanto installato in un’area di prato non inclusiva e che costeggiava la bicipolitana già presente. Il nuovo percorso si collega al tratto di camminamento già in essere che da Campo di Marte (in cui sono presenti parcheggi per i disabili), arriva direttamente agli stabilimenti balneari". "Quindi, ad oggi, non ci sono uno ma ben due ingressi accessibili che arrivano direttamente alle strutture balneari. È molto facile strumentalizzare le disabilità per attaccare l’operato del Comune su cui in molti hanno sempre tanto da dire, ma forse è il caso di essere specifici sui reali fastidi che hanno provocato la polemica. Il nuovo progetto ha visto la piantumazione di nuovi alberi lungo tutta la ciclabile. Questo nuovo assetto – oltre a garantire una vegetazione che, nel tempo, grazie alla crescita degli alberi darà zone di refrigerio – non permette più l’accesso alle autovetture direttamente sulla pista ciclabile. Una scelta presa con coscienza visti i danni procurarti nel corso degli anni al tratto da chi era abituato a parcheggiare la propria auto in prossimità degli stabilimenti. Sul fronte parcheggi il Comune da mesi sta lavorando all’utilizzo di un’area di sosta già individuata che sarà dedicata principalmente ai motorini e che ci porterà a rivedere alcuni stalli di sosta per le vetture e per i veicoli a due ruote, questo proprio per garantire una maggiore accessibilità a tutti".