Scalo d’alaggio alla pista dei go kart. No del comitato: "Ecco la nostra idea"

di Anna Marchetti

"No allo scalo d’alaggio per grandi imbarcazioni nell’area dell’ex pista dei go-kart". Per il Comitato La nuova Sassonia sud quella zona "va trasformata in uno spazio verde, bello e accogliente per tutti". I cittadini hanno elaborato una proposta, in linea con il Prg, di come il luogo si dovrebbe sviluppare, tra cui un percorso della salute, dotato di attrezzi all’aria aperta utilizzabili tutto l’anno, che ripercorre il tracciato dell’ex pista dei go-kart "di cui vogliono comunque mantenere la memoria".

Prevista una pineta, piste pedonali e ciclabili e un piccolo scalo d’alaggio per chi ha imbarcazioni di 5 metri, a motore e a vela, attualmente inesistente. "Come si vede dal rendering – affermano i cittadini – vogliamo dare valore alla mobilità leggera, al passeggio, alla ciclabile sul mare, al parco, al percorso della salute con App per lo svolgimento degli esercizi per fascia di età, agli sport acquatici. Previsto inoltre lo spazio per i cani e un piccolo scivolo di alaggio per piccole imbarcazioni". "Quest’area – insistono i cittadini – non può diventare un terminal industriale non in linea con la sua vocazione turistica. Inoltre si chiuderebbe la spiaggia di Sassonia tra due zone industriali, il porto (dove insistono i grandi cantieri ndr) e il nuovo scalo d’alaggio (per mettere a mare i mega yacth ndr)".

L’ipotesi di uno scalo d’alaggio davanti all’ex pista dei go-kart era stata ripresa recentemente da Teodosio Auspici, imprenditore della nautica, per semplificare le operazioni della messa in mare delle barche, ma già un anno fa era stata lanciata dal presidente degli Alberghi Consorziati Luciano Cecchini per evitare il transito dei mega yacth lungo viale Adriatico e i disagi che questo comporta, soprattutto nel periodo estivo, "per ben sette alberghi". La posizione del Comitato, però, non lascia spazio a mediazioni."Siamo stanchi – commentano – di dovere difendere questa zona da progetti senza fondamento: ora lo scalo d’alaggio, in precedenza la riapertura della pista dei go-kart ". E ancora: "La zona del bersaglio (dove un tempo c’era il poligono di tiro) con la montagnola (blocca proiettili) e l’ex pista dei go-kart sono beni tutelati dalla Soprintendenza e la restante area verde è protetta con un indice molto basso di edificabilità".

I cittadini hanno colto l’opportunità del concorso del Bilancio partecipato del Comune per proporre "il primo intervento di riqualificazione del Bersaglio, avendo una visione complessiva dell’ area. Abbiamo anche presentato alcune osservazioni al nuovo Prg, per permettere una riqualificazione più attenta. Due gli elementi indispensabili per la realizzazione del progetto: il sottopasso ciclo pedonale in via Bersaglio e la creazione delle tre scogliere oggi soffolte".