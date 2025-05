Scandalo nel calcio: Salvatore Bagni e il caso dei 30mila euro per giocare in serie C

"Vuoi giocare in una società di serie C? Paga 30mila euro e ti trovo la squadra". Salvatore Bagni, gloria di Inter, Napoli e ora scouting, finisce nell’inchiesta delle Iene. E in mezzo ci finisce anche la Vis Pesaro. Nella trasmissione di Italia 1, un inviato si è finto fratello di un calciatore, per proporlo all’ex Inter e Napoli: "Ho un’agenzia, se il giocatore lo scelgo io ci investo, altrimenti è lui che deve pagare me e lo sistemo". Da lì è nata una trattativa, alla fine della quale si è arrivati a una cifra: "Noi meno di 30mila euro non facciamo con nessuno". E le valutazioni tecniche si lasciano a chi si fa avanti, senza la visione di video o partite. Ma come piazzarlo in una società? "Pagando o il direttore sportivo o facendo una sponsorizzazione", ha risposto Bagni. È in questo momento che è entrata in campo la Vis. L’inviato delle Iene e Bagni hanno incontrato il direttore sportivo Michele Menga, che ripreso dalle telecamere ha dato ampie rassicurazioni: "Poi la nostra fortuna è che io non nascondo niente, perché la mia società è al corrente di tutto". Bagni ha incassato i soldi (finti), prima che l’inviato rivelasse il bluff.