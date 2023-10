Scantinato a fuoco nell’hotel: paura in zona mare

Pesaro, 8 ottobre 2023 – Un incendio si è verificato questa mattina alle 7 circa in uno scantinato dell’hotel Nautilus, in viale Trieste. L’hotel era chiuso, vista la fine della stagione estiva, ma a un certo punto delle persone hanno visto uscire dal fumo dai piani interrati ed è suonato anche l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, degli attrezzi che erano probabilmente sotto carica in un ripostiglio, nel piano interrato, si sono surriscaldati e hanno innescato l’incendio. Che ha sviluppato non solo molto fumo ma anche altissime temperature, visto che non c’erano aperture di sfogo.

Da qui la difficoltà per i pompieri di Pesaro (12 unità in tutto, accorsi con due mezzi e le attrezzature del caso, come i respiratori) di localizzare l’origine dell’incendio, visto che la visibilità per individuare il luogo da cui tutto è partito era quasi zero.

Una volta trovato quel locale, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, alle 8,40 circa. Non ci sono feriti. I danni sono da quantificare.