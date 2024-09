Scappano all’alt e si dileguano. Inseguimento in diretta social

Inseguimento al cardiopalma, giovedì notte verso le 23,45, ad Acqualagna. Una moto non si è fermata all’alt e i carabinieri si sono lanciati all’inseguimento a sirene spiegate. L’episodio non è passato inosservato ed è stato ripreso dai cellulari di alcuni ragazzi che si trovavano sul ciglio della strada. Il video dell’inseguimento ha fatto il giro del web e ha rimbalzato tra i vari social. La scena sembrava quella di un film di azione. Sulla moto viaggiavano due persone che, ad altissima velocità, hanno imboccato una rotatoria sulla vecchia Flaminia. I militari dell’Arma non li hanno raggiunti e i due sono riusciti a fuggire ai controlli lanciandosi all’impazzata verso il rettilineo riuscendo a dileguarsi.

E sempre per la cronaca, in questo caso giudiziaria, i carabinieri della compagnia di Urbino hanno notificato una serie di misure cautelari di vario tipo ad oltre dieci persone per detenzione e spaccio di droga. Si tratterebbe di un’indagine iniziata circa tre o quattro anni fa. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato nei giorni scorsi dei provvedimenti che sono stati eseguiti dai militari con un’azione congiunta. I particolari dell’operazione verranno resi noti questa mattina durante una conferenza stampa che si terrà nella caserma dei carabinieri di Urbino. L’esecuzione delle misure è un altro colpo importante nei confronti della lotta allo spaccio.

Pochi giorni fa, a Fermignano, i carabinieri avevano arrestato un giovane "pony express" trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. Un secondo uomo era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Come quartier generale per gli scambi veniva utilizzata un’abitazione nel comune di Fermignano. Cocaina e hashish era nascosta in luoghi difficilmente accessibili per evitare, in tutti i modi, di essere scoperti.

In questa ultima operazione antidroga sembra che i fatti risalgano a molto tempo fa per i quali l’ufficio del gip di Urbino ha dato risposte sottoforma di misure cautelari solo ora.