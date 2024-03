Scaramucci alza il sipario sul futuro: "Così cambieremo questa città"

Un mese fa Federico Scaramucci ha presentato la sua candidatura a sindaco di Urbino. È espressione della coalizione La città che verrà che unisce le sensibilità della sinistra e da diverse settimane ha iniziato un tour tra le frazioni di Urbino e il territorio. Oggi, dalle 18.30, hanno organizzato l’evento ‘Le nostre parole. Percorso al femminile tra scrittura e musica’ a Collegio Raffaello in piazza della Repubblica.

"Siamo in viaggio e abbiamo buone sensazioni. Il nostro progetto interessa. Non siamo orientati contro qualcuno ma vogliamo costruire un futuro. Ci stiamo confrontando con cittadini, imprese, negozi e sentiamo l’interesse forte a far sì che la città possa riscattarsi. Abbiamo diverse idee: per l’ambiente, la socialità, il lavoro, contro il calo della popolazione, la sanità e non solo".

Spieghiamole. Iniziamo dalla socialità.

"Nelle frazioni ci viene chiesto di far rivivere diversi spazi e servizi che in questi anni sono venuti meno. Volgiamo raccontare le nostre idee con un occhio molto attento alle criticità. Su questo anticipo che il 20 marzo alle 21 saremo a teatro per parlare di turismo e rinascimento in un progetto che nascerà con Firenze, al quale parteciperà il sindaco Dario Nardella".

Il calo della popolazione?

"C’è ed è evidente. Dobbiamo capire come invertire la rotta, quali sono gli strumenti coinvolgendo anche gli altri comuni. Abbiamo borghi bellissimi che sono molto attrattivi per portare persone che dalle grandi città vogliano trasferirsi e potrebbero lavorare da remoto. Ogni giorno arrivano 6mila persone a Urbino per lavorare, ma non si fermano a vivere. Dobbiamo chiederci il perché, quindi bisogna rendere attrattiva la città e risolvere i problemi. Questo permetterebbe di bloccare anche il calo del valore immobiliare delle case che è arrivato al -23%".

Quindi serve il lavoro.

"È un tema che va affrontato. L’Istat ha certificato che le partite iva sono diminuite, calate da 1600 a circa 1300. Siamo favorevoli ai progetti e alle innovazioni che portano lavoro ma sempre preservando la bellezza, la natura e la sostenibilità di Urbino. Portare le connessioni digitali e fisiche, quindi Internet e viabilità ma in maniera concreta".

Ambiente, la prima tappa del tour è stata a Riceci.

"Crediamo molto nella valorizzazione della città e del territorio e su questo ci siamo trovati con una posizione chiara sul no alla discarica a Riceci. Ma non perché siamo per il no a prescindere, infatti porteremo delle proposte derivanti da uno studio".

Sanità?

"Tutela dei servizi erogati nel nostro ospedale, quindi grande attenzione per far sì che il personale rimanga e venga implementato. Poi la base, il medico in ogni territorio che oggi sappiamo non esserci ovunque".

Cosa le dicono le persone quando le incontra?

"Che in questi anni è stato fatto molto, tanta manutenzione e ordinario. Ma manca qualcosa. Urbino merita un progetto di prospettiva per guardare al futuro partendo dal suo passato, quindi maggiore attenzione specie nelle aree periferiche dove c’è isolamento. Magari ci sono gli asfalti ma non il progetto di comunità. Il 15 marzo saremo a Gadana".

Se il 10 giugno si sveglia da sindaco quale sarà la prima cosa che farà?

"Lavoreremo sul medio e lungo termine. Ma togliere subiti le auto da Borgo Mercatale, proprio per il tema socialità, è un obiettivo. Abbiamo già delle idee su come fare".

Francesco Pierucci