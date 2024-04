Scaramucci: avanti il tour di incontri

Nuovi appuntamenti elettorali con la coalizione di centro sinistra ‘La città che verrà’ di Federico Scaramucci. "Prosegue infatti il nostro tour di incontri con i cittadini del comune di Urbino - scrivono dal comitato -, che ci vedrà presenti in tutto il territorio nei luoghi di lavoro e con le persone per esporre il nostro progetto per la città e i suoi borghi. Oggi, mercoledì 10 aprile, dal mattino fino alla sera, saremo nella zona di Piansevero e Piantata dove ci confronteremo con le proposte e i contributi dei cittadini. Sarà un’occasione per contribuire tutti assieme a costruire la ‘Città che verrà’ e sentirci parte di un grande progetto comune. E per concludere alle 21 presso la sala comunale della piantata per per un incontro pubblico di ascolto con i cittadini".

Oltre all’appuntamento di questa sera Scaramucci con i componenti delle liste incontreranno giovedì 11 aprile quelli di Castelcavallino alle 21 nella sala comunale presso il campo sportivo. A questo seguirà l’incontro nella parte urbinate di Calpino il 17 aprile, sempre alle 21, in via Falasconi 44-b sotto la Cm. E’ possibile consultare il programma elettorale di Federico Scaramucci sui suoi canali social.

fra. pier.