Scaramucci:: "Condivido le idee di Guidi"

L’appello del professor Guido Guidi ai candidati alle regionali inerente le aree interne ha il suo primo accoglimento: "Da candidato, da cittadino, da imprenditore e da politico non posso che sposare i sette punti proposti da Guidi sul Carlino", esordisce Federico Scaramucci, nella lista del Pd. "Temi fondamentali come la sanità e la viabilità, la gestione delle risorse idriche e il turismo: condivido appieno l’appello del professore e trovo che sposi benissimo le richieste e le problematiche che i cittadini mi hanno presentato in questi giorni dove ho toccato tutti i comuni della provincia. L’analisi qualificata e ponderata fatta da Guidi coincide con quello che sentono e vivono ogni giorno gli imprenditori, operatori del turismo e i cittadini marchigiani". Scaramucci tira le conclusioni: "È evidente che serve un cambio marcia in Regione, un rinnovamento che tenga in considerazione – e rappresenti davvero – le aree interne. Tra le proposte che voglio presentare ci sono incentivi per l’acquisto e la coltivazione dei terreni agricoli, agevolazioni fiscali, miglioramento della rete stradale e sostegno alla vita nei piccoli centri. Chi vive nell’entroterra affronta costi elevati per l’istruzione e disagi nei trasporti, con infrastrutture fatiscenti e collegamenti insufficienti. Servono misure per garantire mobilità, servizi e opportunità reali. Sul turismo, poi, è tutto da rifare, accantonando ATIM e preservando il paesaggio da progetti impattanti che poco hanno a che fare con speculazioni e zero benefici per gli abitanti".

g. v.