"Scaramucci e Fedigrucci pronti ad un giro di valzer"

Ermanno Torrico (foto), come rappresentante del Pci di Urbino, fa alcune considerazioni in vista delle prossime elezioni: "Gianfranco Fedrigucci e Federico Scaramucci in tempi diversi sono stati segretari cittadini del Pd. Fedrigucci è poi traslocato in Urbino Città ideale di Mechelli e ad oggi è senza riferimenti politici precisi. Scaramucci si appresta ad uscire dal Pd dopo l’incontro con Nicola Rossi messaggero del sindaco Gambini. Un capolavoro politico riuscire a farsi dire di no sia dal Pd, sia dal centrodestra".

fra. pier.