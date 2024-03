Scaramucci: "Il presidente Di Patria ha ragione, Urbino va rifondata"

"Il presidente uscente del Tribunale di Urbino ha emesso una sentenza inappellabile. Il dottor Massimo Di Patria lascia la città con un drammatico grido: Urbino non è attrattiva, non ha vita, non offre la possibilità di venire a viverci neppure creando posti di lavoro. Come dare torto a una voce così attenta e autorevole?". A dirlo, e a riportare le parole del capo del foro ducale che andrà a presiedere il Tribunale di Forlì, è il candidato sindaco Federico Scaramucci, a capo della coazione ‘La città che verrà’.

Il candidato ne approfitta per fare un paragone tra passato e presente. "Se non vi bastasse vedere la Urbino di oggi, provate a pensare a quella di pochi anni fa, piena di vita, di attività, di commercio, di abitanti, di quell’anima che è l’essenza stessa di una città che vuol dirsi tale. Ma non fermiamoci qui, pensiamo a quella che rischia di essere domani, se continuiamo soltanto a occuparci di piccola manutenzione: in questi anni si è continuato ostinatamente a camminare tenendo lo sguardo fisso a terra. Certo, la manutenzione non solo è importante, ma è il minimo che un’amministrazione debba fare. La città sta vivendo una continua spoliazione, quella città che Carlo Bo descriveva così: "Qui batte il cuore dell’Italia". Vogliamo che quel cuore torni a pulsare di vita, di passione, di idee, di lavoro, di gioia, di una legittima aspirazione alla felicità, del ritrovarsi, dell’uscire di casa e ritrovare piazze vive ovunque, in centro come nelle frazioni, con il piacere e l’orgoglio di appartenere a una dimensione unica. Il futuro esiste, basta solo alzare gli occhi e uscire da un presente grigio e senza idee", conclude Scaramucci candidato a sindaco del centro sinistra urbinate.

fra. pier.