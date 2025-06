Scaramucci: "L’alta percentuale al voto, segno di democrazia"

I dati dell’affluenza ai referendum della città di Urbino, nonostante il mancato raggiungimento del quorum, vengono commentati positivamente dal Partito Democratico: "Un segnale forte di partecipazione democratica – dice Federico Scaramucci, capogruppo in consiglio comunale –: Urbino si conferma ancora una volta una città attenta e partecipe alla vita democratica del Paese.

Con una delle affluenze più alte della provincia, la nostra comunità ha dimostrato senso civico, consapevolezza e attaccamento ai valori della partecipazione. In alcuni seggi si è anche raggiunto il quorum. Questo risultato non è solo un dato numerico: è un segnale chiaro e incoraggiante. In un periodo in cui spesso si parla di disaffezione verso la politica e le istituzioni, Urbino risponde con una straordinaria prova di maturità democratica. Va sottolineato, con preoccupazione, che a livello nazionale l’affluenza non è stata molto alta, confermando una tendenza che merita una seria riflessione da parte di tutti. Per questo motivo, il risultato registrato a Urbino assume ancora più valore. Ringraziamo tutte le cittadine e i cittadini che si sono recati alle urne, contribuendo a rafforzare i principi fondanti della nostra Repubblica. È da qui che si costruisce una democrazia viva, inclusiva e partecipata".